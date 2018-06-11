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Рада міністрів Польщі пропонує
підвищити мінімальну зарплату

Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:30

Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата за роботу в 2018 році становить 2100 злотих.

Дивися повний текст Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:30

15к грн минималка. Не хило.
Reddick
 
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