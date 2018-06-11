Мінімальна зарплата за роботу в 2018 році становить 2100 злотих.
Дивися повний текст Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:30
Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада міністрів Польщі пропонує підвищити мінімальну зарплату.
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