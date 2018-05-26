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ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:50
Пропонуємо до обговорення:
Використання пальмової олії в якості палива має припинитися в ЄС в 2030 році в рамках реформи законів блоку про відновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до 2030 року
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:50
Чем им пальмы не угодили?
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hodkonem36
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