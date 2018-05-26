Використання пальмової олії в якості палива має припинитися в ЄС в 2030 році в рамках реформи законів блоку про відновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до 2030 року.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:50
ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до 2030 року.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:23
Под плантации пальм вырубаются тропические леса, бизнес супер прибыльный, и кстати Украина на 3 месте по импорту пальмового масла!
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:51
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