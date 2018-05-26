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ЄС відмовиться від пальмової
олії в якості палива до...

ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:50

ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до...

Пропонуємо до обговорення:
Використання пальмової олії в якості палива має припинитися в ЄС в 2030 році в рамках реформи законів блоку про відновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до 2030 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:50

Чем им пальмы не угодили?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:23

Под плантации пальм вырубаются тропические леса, бизнес супер прибыльный, и кстати Украина на 3 месте по импорту пальмового масла!
serpsp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:51

  serpsp написав:Под плантации пальм вырубаются тропические леса, бизнес супер прибыльный, и кстати Украина на 3 месте по импорту пальмового масла!

Откуда такая статистика?
vladus17
 
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