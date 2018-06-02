Частково перевести Токіо на відновлювану енергію уряд планує до Олімпіади 2020 року.
Дивися повний текст В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:56
В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:56
5 млн евро 1 км трассы это 4-5 тыс кв.м. генерирующей поверхности, т.е. 1000$ кв\м, космос какой-то. может проще просто вдоль трассы ставить панели?
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