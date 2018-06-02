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В Японії прокладуть мережу
доріг із сонячними батареями

В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:56

В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями

Пропонуємо до обговорення:
Частково перевести Токіо на відновлювану енергію уряд планує до Олімпіади 2020 року.

Дивися повний текст В Японії прокладуть мережу доріг із сонячними батареями.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:56

5 млн евро 1 км трассы это 4-5 тыс кв.м. генерирующей поверхности, т.е. 1000$ кв\м, космос какой-то. может проще просто вдоль трассы ставить панели?
hodkonem36
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