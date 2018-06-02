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Російські кінотеатри запустили
тестування системи...

Російські кінотеатри запустили тестування системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:58

Російські кінотеатри запустили тестування системи...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Rambler Group почала тестувати комп'ютерний зір у своїх російських кінотеатрах.

Дивися повний текст Російські кінотеатри запустили тестування системи розпізнавання облич у залах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 06:58

А вот ФСБ порадуется, еще и хранить данные на территории РФ будут
hodkonem36
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