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Швеція збільшила імпорт
українських фруктів

Швеція збільшила імпорт українських фруктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24

Швеція збільшила імпорт українських фруктів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зросли поставки яблук, груш та айви.

Дивися повний текст Швеція збільшила імпорт українських фруктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24

"составил 28000000002,8 млрд долларов"
Ого, сколько денег!
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:19

  coulthard написав:"составил 28000000002,8 млрд долларов" Ого, сколько денег!

ноль туда, ноль сюда, подумаешь.... это ж ноль
r_skrypnik
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