|
|
|
Швеція збільшила імпорт українських фруктів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зросли поставки яблук, груш та айви.
Дивися повний текст Швеція збільшила імпорт українських фруктів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82588
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 08:24
"составил 28000000002,8 млрд долларов"
Ого, сколько денег!
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:19
coulthard написав:
"составил 28000000002,8 млрд долларов" Ого, сколько денег!
ноль туда, ноль сюда, подумаешь.... это ж ноль
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|