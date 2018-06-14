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У Києві на 22 вулицях можуть
змінити швидкість руху (список)

У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15

У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті КМДА.

Дивися повний текст У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15

да хоть до 200км/ч. у нас никому не интересно, кто, где и с какой скоростью ездит
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21

Re: У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (спи

За перевищення ніхто не штрафує. В поліції навіть немає чим фіксувати правопорушення. Обов'язкового ТО в нас немає. Тобто, не факт що з гальмами у більшості все добре. І епікфейл - це звісно ж б*** з великим відсотком даунів за кермом, потужним бмвшним двигуном, лисою або часто просто зимовою гумою в 30-градусну спеку....
Не можна підвищувати дозволену швидкість руху без покарання порушників і регулярної перевірки технічного стану транспортних засобів
Viktor
 
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