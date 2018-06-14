Про це повідомляється на сайті КМДА.
Дивися повний текст У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список).
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15
У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (список).
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:15
да хоть до 200км/ч. у нас никому не интересно, кто, где и с какой скоростью ездит
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21
Re: У Києві на 22 вулицях можуть змінити швидкість руху (спи
За перевищення ніхто не штрафує. В поліції навіть немає чим фіксувати правопорушення. Обов'язкового ТО в нас немає. Тобто, не факт що з гальмами у більшості все добре. І епікфейл - це звісно ж б*** з великим відсотком даунів за кермом, потужним бмвшним двигуном, лисою або часто просто зимовою гумою в 30-градусну спеку....
Не можна підвищувати дозволену швидкість руху без покарання порушників і регулярної перевірки технічного стану транспортних засобів
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06
а вы приведите статистику по ДТП из-за тех. состояния автомобиля (кроме резины - это в ТО проверить невозможно) во времена обязательного ТО и сейчас. Ну чтобы не быть голословным...
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