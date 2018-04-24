Депутати Верховної Ради хочуть внести суттєві поправки в закон «Про паркування», ще до набуття ним чинності.
Дивися повний текст Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати придумали чергове нововведення.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21
Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати придумали чергове нововведення.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21
Чисто депутанский закон под депутан. Они и их родня паркуются где вздумается поэтому и хоронят предыдущий закон.
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