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Забрати машину, не заплативши
ані копійки: депутати...

Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21

Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради хочуть внести суттєві поправки в закон «Про паркування», ще до набуття ним чинності.

Дивися повний текст Забрати машину, не заплативши ані копійки: депутати придумали чергове нововведення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:21

Чисто депутанский закон под депутан. Они и их родня паркуются где вздумается поэтому и хоронят предыдущий закон.
Ratatui
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