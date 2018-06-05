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Україна втратила на
зовнішній торгівлі $430 млн

Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:05

Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн

Пропонуємо до обговорення:
Імпорт перевищив експорт на $431,4 млн.

Дивися повний текст Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн.
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А с äкранов телевисоров говорят что производство растет
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:52

link654, зрадофіли не здатні усвідомити той елементарний факт, що виробництво не має жодного відношення до торговельного балансу (в США він теж негативний, а з виробництвом у США проблем нема). Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:04

  Sharpe написав:Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.

А до этого был "плюс"?
А что будет ближе к осени (отопительный сезон)?
Грйс-мэн
 
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