Імпорт перевищив експорт на $431,4 млн.
Дивися повний текст Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:05
Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:52
link654, зрадофіли не здатні усвідомити той елементарний факт, що виробництво не має жодного відношення до торговельного балансу (в США він теж негативний, а з виробництвом у США проблем нема). Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:04
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01
Грйс-мэн, ви не вмієте читати, що написано в тексті? "за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн." І опалювальний сезон тут ні до чого - бо в першому кварталі теж був опалювальний сезон. І це очевидно будь-кому, хто думає головою, а не зрадофільськими рефлексами.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:57
для свидетелей "перемоги" и "умеющих" читать
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