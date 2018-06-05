Імпорт перевищив експорт на $431,4 млн.
Дивися повний текст Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:05
Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:52
link654, зрадофіли не здатні усвідомити той елементарний факт, що виробництво не має жодного відношення до торговельного балансу (в США він теж негативний, а з виробництвом у США проблем нема). Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:04
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:01
Грйс-мэн, ви не вмієте читати, що написано в тексті? "за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн." І опалювальний сезон тут ні до чого - бо в першому кварталі теж був опалювальний сезон. І це очевидно будь-кому, хто думає головою, а не зрадофільськими рефлексами.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:57
для свидетелей "перемоги" и "умеющих" читать
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:34
Вообще-то minfin.com.ua приводит другие цифры (
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:49
У січні-квітні 2018 року експорт товарів збільшився на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:00
Re: Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
Зрадофілам не втямки, що, крім товарів, є ще послуги і гроші заробітчан. Тому і курс стабільний, а банки купують більше валюти, ніж продають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:20
Когда власть поменяется, вы не теряйтесь. Расскажите потом нам кто виновен и почему так вышло. А то видали уже. И попередникив и всех остальных. У каждой власти всюду подъем а после смены этот подъем трамплином вниз оказывается.
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