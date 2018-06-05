Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:15
lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
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