RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втратила на
зовнішній торгівлі $430 млн

Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:15

lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3804 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 00:15

  Sharpe написав:link654, зрадофіли не здатні усвідомити той елементарний факт, що виробництво не має жодного відношення до торговельного балансу (в США він теж негативний, а з виробництвом у США проблем нема). Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.


Где ж вас шоколадников клепают таких небезрамотных?

Производство делает любую страну сильной и экономически, и физически. Китай пошел по этому пути и думаете, что жалеет об этом - у него на сегодня уже самая сильная армия, и возможно самая сильная экономика, превосходящая даже американскую экономику по некоторым важнейшим критериям. Производство является основой для хорошего торгового баланса. Если вдруг импорт сырья стал наносить вред балансу страны, то это лишь следствие отсутствия эффективного производства по причине высокой коррупции государственных чиновников. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 244 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна та Азербайджан посилять співпрацю в енергетичній...
R2 » П'ят 15 чер, 2018 23:28
1 33
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 23:28
Джон
Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом
R2 » П'ят 15 чер, 2018 18:01
2 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 18:19
Вкладчик1234
Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за...
R2 » П'ят 15 чер, 2018 14:02
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 14:02
shurshun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2245)
16.06.2018 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.