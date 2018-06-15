Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:15
lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
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Додано: Суб 16 чер, 2018 00:15
Где ж вас шоколадников клепают таких небезрамотных?
Производство делает любую страну сильной и экономически, и физически. Китай пошел по этому пути и думаете, что жалеет об этом - у него на сегодня уже самая сильная армия, и возможно самая сильная экономика, превосходящая даже американскую экономику по некоторым важнейшим критериям. Производство является основой для хорошего торгового баланса. Если вдруг импорт сырья стал наносить вред балансу страны, то это лишь следствие отсутствия эффективного производства по причине высокой коррупции государственных чиновников.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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