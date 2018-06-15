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Україна втратила на
зовнішній торгівлі $430 млн

Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:15

lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 00:15

  Sharpe написав:link654, зрадофіли не здатні усвідомити той елементарний факт, що виробництво не має жодного відношення до торговельного балансу (в США він теж негативний, а з виробництвом у США проблем нема). Що ж до негативного сальдо в першому кварталі, то його природа очевидна - подорожчала нафта, подорожчали нафтопродукти, подорожчав газ. Ось і вся #зрада.


Где ж вас шоколадников клепают таких небезрамотных?

Производство делает любую страну сильной и экономически, и физически. Китай пошел по этому пути и думаете, что жалеет об этом - у него на сегодня уже самая сильная армия, и возможно самая сильная экономика, превосходящая даже американскую экономику по некоторым важнейшим критериям. Производство является основой для хорошего торгового баланса. Если вдруг импорт сырья стал наносить вред балансу страны, то это лишь следствие отсутствия эффективного производства по причине высокой коррупции государственных чиновников. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:30

  buratinyo написав:
Где ж вас шоколадников клепают таких небезрамотных?

Производство делает любую страну сильной и экономически, и физически. Китай пошел по этому пути и думаете, что жалеет об этом - у него на сегодня уже самая сильная армия, и возможно самая сильная экономика, превосходящая даже американскую экономику по некоторым важнейшим критериям. Производство является основой для хорошего торгового баланса. Если вдруг импорт сырья стал наносить вред балансу страны, то это лишь следствие отсутствия эффективного производства по причине высокой коррупции государственных чиновников. :)
Чем больше советские кричат о производстве, тем больше оно падает. Не задумывались почему? На самом деле нет разницы на чем вы зарабатываете. На услугах, туризме, производстве, агросекторе, будь на чем. Лишь бы зарабатывали. А не зарабатывается именно потому что советские кричат.... Не выгодно здесь не только производство. Ничего не выгодно. Благодаря вам же.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:37

  buratinyo написав:у него на сегодня уже самая сильная армия, и возможно самая сильная экономика, превосходящая даже американскую экономику по некоторым важнейшим критериям.


ватные сказочки :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:38

  buratinyo написав: Производство является основой для хорошего торгового баланса.


у США хороший баланс, они экспортируют важнейший и самый восстребованный ресурс в мире - доллары. да и с производством все окей
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:39

  RomanTik написав:lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...


при панде не только сжигались ЗВР, но и нагребались непомерные кредиты.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:04

trololo, чем сегодняшняя ситуация в корне отличается? Или кредиты брать перестали?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:40

  RomanTik написав:trololo, чем сегодняшняя ситуация в корне отличается? Или кредиты брать перестали?


отличается тем, что никто силой не удерживает неадекватный курс ради мнимой стабильности. и кредитов берут намного меньше, да и то в основном, чтобы покрыть выплаты по прошлым кредитам, в пользу газпрома никто по миллиарду долларов в месяц не отправляет, как при овощных
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trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:55

  trololo написав: и кредитов берут намного меньше,


Столько же.
А брали бы ещё больше. Только никто уже не дает.

  trololo написав: в пользу газпрома никто по миллиарду долларов в месяц не отправляет, как при овощных


Отправляют. Через европрокладки.
Хотя недалекие умом считают, что европейцы со своих месторождений на шару Украине газ дают.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:58

trololo
и кредитов берут намного меньше

может все-таки не потому что не нужно столько, а потому что не дают? Сколько было переносов траншей МВФ? Потому, что Украина отказывалась от них, или Украине отказывали?
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