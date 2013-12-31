Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
RomanTik написав:lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
Сейчас ЗВР сжигать и не получилось бы ввиду того что нечего жечь. Да и НБУ на валютном рынке доллар выкупает а не продает.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless, ИМХО главная опасность сейчас это большие выплаты по прошлым кредитам и если что-то пойдет не так - то здравствуй дефолт. А про сжигание или не сжигание ЗВР и прочие ошибки действующей власти - узнаем от послидовникiв ("эта музыка будет вечной").
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Інформація щодо наданих державних гарантій у 2004-2017 роках (станом на 31.12.2017)
2014 - Державна адміністрація залізничного транспорту України - Проект будівництва Бескидського тунелю, Фінансова угода від 07.05.2014 № 81.421 - EUR - 55 000 000,00 - ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» - Організація залізничного пасажирського сполучення м.Київ- міжнародний аеропорт "Бориспіль", Кредитний договір від 05.07.2011 №BLA201123 - USD - 372 313 538,00
2015 - Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - Формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду - USD - 300 000 000,00 - Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» - Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" - EUR - 180 000 000,00 - "Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія ""Нафтогаз України»" - Доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду - USD - 500 000 000,00