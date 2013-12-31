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Україна втратила на
зовнішній торгівлі $430 млн

Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:09

Re: Україна втратила на зовнішній торгівлі $430 млн

RomanTik написав:lapay, заробитчане были и при власти панды и курс был стабилен. Но нынешняя власть обвиняет панду в сжигании ЗВР для удержания курса. Как бы ситуация не повторилась и с послидовниками...
Сейчас ЗВР сжигать и не получилось бы ввиду того что нечего жечь. Да и НБУ на валютном рынке доллар выкупает а не продает.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 12:17

Faceless, ИМХО главная опасность сейчас это большие выплаты по прошлым кредитам и если что-то пойдет не так - то здравствуй дефолт. А про сжигание или не сжигание ЗВР и прочие ошибки действующей власти - узнаем от послидовникiв ("эта музыка будет вечной").
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:01

Таблица YKT2_USD (https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... .2018.xlsm)
Державний та гарантований державою борг України за останні 5 років
млрд. дол. США

Державний борг
Зовнішній борг
31.12.2013 - 27,93
31.12.2014 - 30,82
31.12.2015 - 34,43
31.12.2016 - 36,05
31.12.2017 - 38,49
30.04.2018 - 38,22

Гарантований державою борг
Зовнішній борг
31.12.2013 - 9,69
31.12.2014 - 7,99
31.12.2015 - 9,02
31.12.2016 - 9,56
31.12.2017 - 10,50
30.04.2018 - 9,86


Частично, только те, где значительные суммы в валюте и взяты за границей (взятые уже не "попередниками") - https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 001%202018).xlsx с оффсайта https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... statystyka
Інформація щодо наданих державних гарантій у 2004-2017 роках (станом на 31.12.2017)

2014
- Державна адміністрація залізничного транспорту України - Проект будівництва Бескидського тунелю, Фінансова угода від 07.05.2014 № 81.421 - EUR - 55 000 000,00
- ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» - Організація залізничного пасажирського сполучення м.Київ- міжнародний аеропорт "Бориспіль", Кредитний договір від 05.07.2011 №BLA201123 - USD - 372 313 538,00

2015
- Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - Формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду - USD - 300 000 000,00
- Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» - Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" - EUR - 180 000 000,00
- "Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія ""Нафтогаз України»" - Доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду - USD - 500 000 000,00
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