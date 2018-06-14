В першу чергу це буде складова автобану GoHighway
Дивися повний текст Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:29
Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:29
летнее обострение у гиперлупа, не иначе. Наиболее вероятный случай — прилетят инопланетяне и сделают все зашибись. Маловероятный вариант — придут китайцы и все починят.
И совершенно фантастический — мы сами соберемся и все построим.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:37
Реалистический - все забудут эту "новость" через 30сек. И никто ничего делать не будет
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55
GoHighway - это Одесса - Киев ? Плохо, если ее сделают платной. Там даже по невысокой цене выходит проехать почти как билет на самолет.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57
«думаю, что уже в следующем году мы сможем уже более менее предметно говорить о том, что эти автобаны могут начать строиться»
В следующем году сможем говорить о том, что можно начать. Не, я просто обожаю Омеляна.
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