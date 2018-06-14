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Китайці хочуть будувати платні
автобани в Україні – Омелян

Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:29

Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян

Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу це буде складова автобану GoHighway

Дивися повний текст Китайці хочуть будувати платні автобани в Україні – Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:29

летнее обострение у гиперлупа, не иначе. Наиболее вероятный случай — прилетят инопланетяне и сделают все зашибись. Маловероятный вариант — придут китайцы и все починят.
И совершенно фантастический — мы сами соберемся и все построим.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:37

  sequence написав:летнее обострение у гиперлупа, не иначе. Наиболее вероятный случай — прилетят инопланетяне и сделают все зашибись. Маловероятный вариант — придут китайцы и все починят.
И совершенно фантастический — мы сами соберемся и все построим.

Реалистический - все забудут эту "новость" через 30сек. И никто ничего делать не будет
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:39

  Грйс-мэн написав: Реалистический - все забудут эту "новость" через 30сек. И никто ничего делать не будет

Но деньги на это выделят и разтащят
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:55

GoHighway - это Одесса - Киев ? Плохо, если ее сделают платной. Там даже по невысокой цене выходит проехать почти как билет на самолет.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:41

Китайские хотят а украинские не хотят?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57

«думаю, что уже в следующем году мы сможем уже более менее предметно говорить о том, что эти автобаны могут начать строиться»
В следующем году сможем говорить о том, что можно начать. Не, я просто обожаю Омеляна.
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