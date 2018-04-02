Смолій представив кандидатуру на посаду першого...

Как Яценюк помог Порошенко продать банк Мрия российскому ВТБ

Банк Мрия, помните такой? Наверняка помните, банк шоколадного Короля, который стремительно вырос и не менее стремительно канул в Лету. В чем же секрет? В октябре 2004 года, во время исполнения Арсением Яценюком обязанностей председателя НБУ, банку «Мрия» был предоставлен стабилизационный кредит в сумме 50 миллионов гривен под 11,5% годовых. Кредит был оформлен в соответствии с тайным Постановлением НБУ, принятом в одном экземпляре от 6.10.2004 года №473 под грифом «банковская тайна».



Данные средства, как было заявлено, предназначались для оздоровления АКБ «Мрия», будто бы подорванного оттоком 11% вкладчиков физлиц. Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственные источники. Изданию также удалось разыскать копии данных документов.

В тот период, как известно, процентная ставка на межбанковском рынке была 20% годовых и выше. Кредиты по ставке 11,5% НБУ выдавал только под залог ценных бумаг, эмитированных государством, тогда как «Мрия» получила кредит по ставке 11,5% на 8 месяцев под залог векселей и корпоративных прав предприятий. Вскоре после случившегося, банк «Мрия» был продан «Внешторгбанку» (РФ) за 70 млн долларов США.

Таким образом, финучреждение, якобы пострадавшее от 11% оттока вкладчиков, было оздоровлено за госсчет, а потом продано. Понятно, что прибыль от продажи получило не государство. Но не понятно, почему банк Порошенко получил кредит по сниженной ставке, да еще и под залог не ценных бумаг, эмитированных государством, а неликвидных векселей предприятий Порошенко.