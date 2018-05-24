За словами секретаря міськради, будівництво об'їзної дороги є питанням середньострокової перспективи.
Дивися повний текст У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування на будівництво об'їзної дороги.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:22
У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування на будівництво об'їзної дороги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:22
Интересно, какой это инвестор в здравом уме будет строить вокруг Марика дорогу? Разве что из ДНР-ЛНР))))
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