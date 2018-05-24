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У Маріуполі збираються залучити
міжнародне фінансування...

У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:22

У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
За словами секретаря міськради, будівництво об'їзної дороги є питанням середньострокової перспективи.

Дивися повний текст У Маріуполі збираються залучити міжнародне фінансування на будівництво об'їзної дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:22

Интересно, какой это инвестор в здравом уме будет строить вокруг Марика дорогу? Разве что из ДНР-ЛНР))))
max_us_ua
 
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