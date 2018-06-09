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ЄС назвав дату переговорів про
транзит газу через Україну

ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25

ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в Twitter заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

Дивися повний текст ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25

Окончательное решение Стокгольма обжаловать невозможно.
Апелляционный суд округа Свеа выдал временное приостановление решения Стокгольма.
Простое затягивание времени.
Zoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:36

российский монополист “Газпром” в одностороннем порядке разорвал все контракты с “Нафтогазом”

Тогда на каком основании он качает через Украину сейчас газ? Что за безумие творится в статьях? Соммер статья начал писать? :mrgreen:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:30

  Zoy написав:Окончательное решение Стокгольма обжаловать невозможно. Апелляционный суд округа Свеа выдал временное приостановление решения Стокгольма. Простое затягивание времени.

С какой целью выдал? С целью затягивания времени?
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:38

В заметке написано, что Газпром разорвал все контракты в ответ на решение суда. Можно еще добавить, что Нафтогаз в ответ на решение суда выписал себе премию в размере 46 млн уе. Таким образом можно предположить, что для получения премии Нафтогаз поставил под угрозу Транзит с ежегодным доходом 3 млрд. уе.
nik1
 
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