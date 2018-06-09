Про це повідомив в Twitter заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.
Дивися повний текст ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25
ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:25
Окончательное решение Стокгольма обжаловать невозможно.
Апелляционный суд округа Свеа выдал временное приостановление решения Стокгольма.
Простое затягивание времени.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:36
Тогда на каком основании он качает через Украину сейчас газ? Что за безумие творится в статьях? Соммер статья начал писать?
имхо
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