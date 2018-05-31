Після заборони торгівлі з ОРДЛО, Росія стала найбільшим постачальником вугілля в Україну
Дивися повний текст Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в кінці тунелю?.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46
Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в...
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Дивися повний текст Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в кінці тунелю?.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46
Какой наивняк. Схема «Роттердам+» предусматривает вывод госвалюты на счета "мишигинов", с оплатой в Украине за уголь гривнами или обіцянками. Решить вопрос можно как делал Янукович с тЮлечкой - посадить пока не вернут. Иначе госдолг останется госдолгом при любіх инвестициях.
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