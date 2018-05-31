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Андрій Попов: український
вуглепром. Як знайти світло в...

Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46

Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в...

Пропонуємо до обговорення:
Після заборони торгівлі з ОРДЛО, Росія стала найбільшим постачальником вугілля в Україну

Дивися повний текст Андрій Попов: український вуглепром. Як знайти світло в кінці тунелю?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:46

Какой наивняк. Схема «Роттердам+» предусматривает вывод госвалюты на счета "мишигинов", с оплатой в Украине за уголь гривнами или обіцянками. Решить вопрос можно как делал Янукович с тЮлечкой - посадить пока не вернут. Иначе госдолг останется госдолгом при любіх инвестициях.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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