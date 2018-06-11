|
|
Гройсман про аудит АМКУ: Він має бути суворим
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін наполягає на проведенні масштабної і прозорої перевірки діяльності
Дивися повний текст Гройсман про аудит АМКУ: Він має бути суворим
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82595
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:10
Ах, какой слог, какой слог!
-
heavensfeel
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 02.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор