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Гройсман про аудит АМКУ:
Він має бути суворим

Гройсман про аудит АМКУ: Він має бути суворим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:10

Гройсман про аудит АМКУ: Він має бути суворим

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін наполягає на проведенні масштабної і прозорої перевірки діяльності

Дивися повний текст Гройсман про аудит АМКУ: Він має бути суворим.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:10

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heavensfeel
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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