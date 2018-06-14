Також, відповідно до нової постанови, будуть змінені соціальні нормативи споживання газу.
Дивися повний текст Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців багатоповерхівок.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:39
Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців багатоповерхівок.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57
Рева стратег. :-))))). Субсидії зекономили 5 млрд.м3 газу :-)))). Люди тупо валять з території яка зветься Україна. С селах масово ріжуть лісопосадки. Промисловість вбита. Підніміть ціну до 12000грн. зекономите ще 5 млрд.грн. В пустелі газу непотрібно.
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