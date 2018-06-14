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Кабмін готує нові правила
субсидій для мешканців...

Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:39

Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців...

Пропонуємо до обговорення:
Також, відповідно до нової постанови, будуть змінені соціальні нормативи споживання газу.

Дивися повний текст Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців багатоповерхівок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:57

Рева стратег. :-))))). Субсидії зекономили 5 млрд.м3 газу :-)))). Люди тупо валять з території яка зветься Україна. С селах масово ріжуть лісопосадки. Промисловість вбита. Підніміть ціну до 12000грн. зекономите ще 5 млрд.грн. В пустелі газу непотрібно.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:47

Re: Кабмін готує нові правила субсидій для мешканців...

“Социальные нормативы постепенно приближаются к нормам фактического потребления, – заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Соц нормативы за которые говорит этот боров и за которые платят его слюнявую субсидию даже до трети от насчитанного не дотягивают. В областных центрах платят по 30-40% от дохода. Пусть расскажет про свои любимые максимальные 15% оплаты по тарифам от дохода в каждой семье. Чудило.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:42

  Дикий не Дикий написав:Рева стратег. :-))))). Субсидії зекономили 5 млрд.м3 газу :-)))). Люди тупо валять з території яка зветься Україна. С селах масово ріжуть лісопосадки. Промисловість вбита. Підніміть ціну до 12000грн. зекономите ще 5 млрд.грн. В пустелі газу непотрібно.


аж вспотел. выглянул в окно- вроде все ок, успокоился. не пугайте так больше
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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