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Розенко повідомив, коли буде
підвищення мінімальної зарплати

Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47

Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Розенко впевнений, що друкувати гроші для такого кроку не буде потреби.

Дивися повний текст Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47

Легче сказать что не повысят до конца 2018
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