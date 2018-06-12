|
|
|
Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Розенко впевнений, що друкувати гроші для такого кроку не буде потреби.
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82601
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47
Легче сказать что не повысят до конца 2018
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 562
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|