Розенко впевнений, що друкувати гроші для такого кроку не буде потреби.
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:47
Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати.
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:50
Ви трохи відстали від життя , 4.200 було б нормально в 2005 р. На 2018 р , враховуючи ціни і комуналку мінімалка повинна бути на рівні 12-13 тисяч. Враховуючи що зарплати в тіні і працездатного населення мало. Всі працюють на пенсіонерів і депутатів.
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:34
Шо тут думать?
Перед выборами накинут пару сотен гривен, и скажут что это прямо из карманов гросмэна и рошенко.
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