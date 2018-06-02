Мережу Теремок в Нью-Йорку закрили через антисанітарні умови.
Дивися повний текст У США закрили російську мережу ресторанів.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55
У США закрили російську мережу ресторанів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США закрили російську мережу ресторанів.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55
В США на осень 2017 - 647 288 ресторанов. Два из них закрылись. О чём статья вообще?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:11
Re: У США закрили російську мережу ресторанів
Статья просто пук в лужу
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