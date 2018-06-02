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У США закрили російську
мережу ресторанів

У США закрили російську мережу ресторанів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55

У США закрили російську мережу ресторанів

Пропонуємо до обговорення:
Мережу Теремок в Нью-Йорку закрили через антисанітарні умови.

Дивися повний текст У США закрили російську мережу ресторанів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55

В США на осень 2017 - 647 288 ресторанов. Два из них закрылись. О чём статья вообще?
rst8196
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:11

Re: У США закрили російську мережу ресторанів

Статья просто пук в лужу
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58

В принципе интересный факт, "бизнесмен" из рашки, который рассказывал, что США это фигня и он там всех порвет, потому что у него московский опыт... закрывает оба своих заведения.

Но новость действительно мелкая.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:22

Вообще-то это статья про украинскую перемогу.
Но разве зрадофилам это понять?
Грйс-мэн
 
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