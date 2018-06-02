Мережу Теремок в Нью-Йорку закрили через антисанітарні умови.
Дивися повний текст У США закрили російську мережу ресторанів.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55
У США закрили російську мережу ресторанів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США закрили російську мережу ресторанів.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55
В США на осень 2017 - 647 288 ресторанов. Два из них закрылись. О чём статья вообще?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:11
Re: У США закрили російську мережу ресторанів
Статья просто пук в лужу
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58
В принципе интересный факт, "бизнесмен" из рашки, который рассказывал, что США это фигня и он там всех порвет, потому что у него московский опыт... закрывает оба своих заведения.
Но новость действительно мелкая.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:22
Вообще-то это статья про украинскую перемогу.
Но разве зрадофилам это понять?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:45
Re: У США закрили російську мережу ресторанів
А я был в том Нью-Йоркском Теремке. Это заведение размером 4 на 15 метров. Напоминает фастфуд только с блинами, супами и гречневой кашей. Вкусно, да, но в общем-то дорого для такого уровня в NY. Ланч на двоих вышел что-то в районе $40+. Я думаю, просто не выдержали конкуренции.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:51
Re: У США закрили російську мережу ресторанів
Статья , для тех кто не понял, о победе русофобии и на американских просторах
Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:04
В центрі Манхеттена божевільні ціни на оренду приміщення, а поціновувачів гречки і млинців небагато. Нехай відкривають на Брайтоні - якраз там і проживає потрібний контингент, якого не злякаєш антисанітарією та несвіжими продуктами.
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