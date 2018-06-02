У США закрили російську мережу ресторанів

Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58

В принципе интересный факт, "бизнесмен" из рашки, который рассказывал, что США это фигня и он там всех порвет, потому что у него московский опыт... закрывает оба своих заведения.



Но новость действительно мелкая.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...