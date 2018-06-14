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В Україні продають за
борги броньований сейф

В Україні продають за борги броньований сейф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:56

В Україні продають за борги броньований сейф

Пропонуємо до обговорення:
18 липня в системі ProZorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитом фізичної особи, в забезпечення за яким передано нерухомість у Кропивницькому, броньований сейф і понад 500 депозитних осередків. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Дивися повний текст В Україні продають за борги броньований сейф.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:56

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"ціна продажу автоматично і покроково максимально може знизитися з 14,1 млн грн до 28,2 млн грн."
rst8196
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