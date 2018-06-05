Ділянки знаходяться в Львівській і Сумській областях.
Дивися повний текст Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за 5,5 мільйона гривень.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:02
Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за 5,5 мільйона гривень.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:02
"Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки..." – господя, ну почему эти журналисты пишут о том чего нет в природе...
объявлен аукцион по приобретению специального РАЗРЕШЕНИЯ на право пользования участком недр ...
где это самое РАЗРЕШЕНИЕ – всего лишь документарная форма подтверждающая наличие подписанного между Государством и частным недропользователем СОГЛАШЕНИЯ на использование угодий участка недр, на конкретных, заранее согласованных условиях...
и интересовать всех должен не факт аукциона, а СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЙ в этом САМОМ соглашении..., которые если инициатива прозрачности в добывающих отраслях начнет в Украине работать в полном объеме будет подлежать РАСКРЫТИЮ после подписания этого самого СОГЛАШЕНИЯ...
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