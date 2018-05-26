Повідомляється, що протягом цього тижня було зафіксовано три такі факти.
Дивися повний текст У "єврономерів" почалися проблеми з митницею.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:50
У "єврономерів" почалися проблеми з митницею
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У "єврономерів" почалися проблеми з митницею.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:50
...доблестная таможня не в некоторых случаях закрывает глаза - она просто слепая в десятках, сотнях тысяч случаев и эти схемы заработка работают годами, вопрос - кому выгодно?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:37
Всі давно знають,що ця схема буде працювати поки є ця влада.Це дуже великі гроші-хабарі які пов'язали всю верхівку.А балачки на цю тему,які час від часу виникають-це піар театр для пересічних.
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