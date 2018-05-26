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У "єврономерів" почалися
проблеми з митницею

У "єврономерів" почалися проблеми з митницею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:50

У "єврономерів" почалися проблеми з митницею

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляється, що протягом цього тижня було зафіксовано три такі факти.

Дивися повний текст У "єврономерів" почалися проблеми з митницею.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:50

...доблестная таможня не в некоторых случаях закрывает глаза - она просто слепая в десятках, сотнях тысяч случаев и эти схемы заработка работают годами, вопрос - кому выгодно?
vbereza958
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:37

Всі давно знають,що ця схема буде працювати поки є ця влада.Це дуже великі гроші-хабарі які пов'язали всю верхівку.А балачки на цю тему,які час від часу виникають-це піар театр для пересічних.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:50

Из 1000 машин 3 поймали? Это победа!
Ratatui
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