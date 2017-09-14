Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців зараз на заробітках.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців зараз на заробітках.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46
абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
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