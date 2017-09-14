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Підраховано, скільки
українців зараз на заробітках

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46

  p_a_l написав:Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
galex
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