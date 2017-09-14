RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підраховано, скільки
українців зараз на заробітках

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

Дивися повний текст Підраховано, скільки українців зараз на заробітках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
p_a_l
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46

  p_a_l написав:Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 20.04.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:20

  p_a_l написав:Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 20.05.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:05

  Dear_Sir написав: Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.

не читатель?
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3803 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд постановив, скільки має платити населення за...
R2 » П'ят 15 чер, 2018 18:53
2 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 19:01
Вкладчик1234
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 271, 272, 273
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2728 137075
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 17:11
Sommer
Скількох українців стосуватиметься нова система...
R2 » Нед 10 чер, 2018 19:07
8 450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 23:38
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.