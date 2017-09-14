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Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.
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R2
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46
p_a_l написав:
Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
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galex
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:20
p_a_l написав:
Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:05
Dear_Sir написав:
Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.
не читатель?
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
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