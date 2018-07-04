Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців зараз на заробітках.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки українців зараз на заробітках.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46
абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:20
Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:05
не читатель?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:37
Дуже все легко порахувати. Наприклад через мобільних операторів. А ті хто виїзджають проходять митний контроль.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:48
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