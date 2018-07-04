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Підраховано, скільки
українців зараз на заробітках

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Підраховано, скільки українців зараз на заробітках

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46

  p_a_l написав:Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


абсурдный способ. я например вообще хлеба не употребляю. для разных людей это кол-во отличается в разы.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:20

  p_a_l написав:Возвращаются, особенно для того чтобы проголосовать за кого надо. Он там, а голос здесь.
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:05

  Dear_Sir написав: Лучше по выходу гов..а считать. При Сталине может и можно было считать по потреблению хлеба, когда кроме хлеба желудок нечем было набивать по большому счету. Среди гастрономического изобилия в современном мире и диком разнообразии вкусов вы миллионов 10 не досчитаетесь. Мы в 80-е/90-е по буханке-полторы в день мяли как умалишенные, а сейчас хлеб не покупаем неделями и даже месяцами. Не знаю что случилось, не хочется и всё.

не читатель?
Никто не пробовал считать численность населения по потреблению хлеба? Очень интересные цифры выходят. Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:37

Дуже все легко порахувати. Наприклад через мобільних операторів. А ті хто виїзджають проходять митний контроль.
olegklimenjuk
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:48

  RomanTik написав:Нужно сравнивать потребление и в Украине и в соседних государствах.


проблема в том что у нас с соседями вкусы несколько отличаются

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galex
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