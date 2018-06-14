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З українського ринку можуть
зникнути деякі нові машини

З українського ринку можуть зникнути деякі нові машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:40

З українського ринку можуть зникнути деякі нові машини

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2018 для вантажних, а з 1 січня 2019 року і для легкових авто, в Україні починають діяти додаткові вимоги.

Дивися повний текст З українського ринку можуть зникнути деякі нові машини.
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