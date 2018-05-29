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НБУ заборонив
платіжну систему TYME

НБУ заборонив платіжну систему TYME
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58

НБУ заборонив платіжну систему TYME

Пропонуємо до обговорення:
Причиною такого рішення стала співпраця із забороненою в Україні російською платіжною системою.

Дивися повний текст НБУ заборонив платіжну систему TYME.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58

То есть перевод денег заробетчан свои семьям в Украине это является угрозой национальной безопасности Украины????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:10

  vasia_fin написав:То есть перевод денег заробетчан свои семьям в Украине это является угрозой национальной безопасности Украины????

Думаю там не совсем "заробитчане" гоняли бабло
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:26

  Грйс-мэн написав: Думаю там не совсем "заробитчане" гоняли бабло

А кто? "заробитчане" через western union думаешь первеодят где комиссия в 8% разницы?
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:27

  vasia_fin написав: А кто? "заробитчане" через western union думаешь первеодят где комиссия в 8% разницы?

Или с России не переводят в Украину деньги обычные люди?
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:28

  vasia_fin написав:
  Грйс-мэн написав: Думаю там не совсем "заробитчане" гоняли бабло

А кто? "заробитчане" через western union думаешь первеодят где комиссия в 8% разницы?


Тру-заробитчане передают бусиками кеш
Хипстеры-заробитчане пользуются пайонирами и трансфервайзами
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:33

  Грйс-мэн написав: Тру-заробитчане передают бусиками кеш Хипстеры-заробитчане пользуются пайонирами и трансфервайзами

Не смеши))
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:11

вот почему так же нельзя было сделать и с вебмани - назвать заблаговременно дату запрета и дать людям время на вывод своих денег?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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