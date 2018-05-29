Причиною такого рішення стала співпраця із забороненою в Україні російською платіжною системою.
Дивися повний текст НБУ заборонив платіжну систему TYME.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58
НБУ заборонив платіжну систему TYME
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ заборонив платіжну систему TYME.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:58
То есть перевод денег заробетчан свои семьям в Украине это является угрозой национальной безопасности Украины????
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:10
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:26
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:27
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:28
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:33
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:11
вот почему так же нельзя было сделать и с вебмани - назвать заблаговременно дату запрета и дать людям время на вывод своих денег?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:42
Как это вывести? Вы вообще понимаете где деньги укрвебманей и кто ними крутит сейчас? То что вы видите в кипере вебманей - это просто циферки на экране монитора (это Вы и без меня прекрасно понимаете), а вот реальные гривни лежат в укрбанке на счету, который власть заблокировала (т е она тупо наложила свои лапы на деньги граждан Украины, которые использовали вебмани) и теперь может свободно их использовать по своему усмотрению целых три года, а может и дольше
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