НБУ заборонив платіжну систему TYME

А что, тебе финансирование перекрыли с россии?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:01
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07
Прикрутили, чтобы Путин не напал.
О, вот и одобрямсы подтянулись. Найди, носатый, тут
В Европу через жony!
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