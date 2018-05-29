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НБУ заборонив
платіжну систему TYME

НБУ заборонив платіжну систему TYME
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:01

  RomanTik написав:вот почему так же нельзя было сделать и с вебмани - назвать заблаговременно дату запрета и дать людям время на вывод своих денег?

А что, тебе финансирование перекрыли с россии? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07

Прикрутили, чтобы Путин не напал.

О, вот и одобрямсы подтянулись. Найди, носатый, тут https://tyme.ua/tarifs/ Россию в выпадающих списках.
В Европу через жony!
summacut
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