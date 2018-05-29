А что, тебе финансирование перекрыли с россии?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:01
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:07
Прикрутили, чтобы Путин не напал.
О, вот и одобрямсы подтянулись. Найди, носатый, тут
В Европу через жony!
Додано: Суб 16 чер, 2018 18:07
Re: НБУ заборонив платіжну систему TYME
Сомневаюсь, что там на заблокированном счету находились какие-либо значимые суммы. Чтоб менять туда-сюда, много денег не нужно. Скорее всего оборотные на день-два, а может даже меньше. Например, если за день покупали вебмани на сумму 2 000 000, и продавали на 2 000 000, то на счету можно было вообще деньги не хранить, а выплачивать с прихода. Тем более, о надёжности наших банков легенды ходят. В любой момент может зайти временная администрация, и деньги юрлиц пропали
|