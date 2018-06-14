Україна також готова розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія Таїланду.
Дивися повний текст Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:01
Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:19
Это цитата какого-то украинского "политика"?
Похоже на Пашинского "реформаторской эпохи (хотя может он и есть тот самый "черт лысый"? )
Всё IMHO
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