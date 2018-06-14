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Україна планує виробляти
бронетехніку спільно з Таїландом

Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:01

Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом

Пропонуємо до обговорення:
Україна також готова розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія Таїланду.

Дивися повний текст Україна планує виробляти бронетехніку спільно з Таїландом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:01

Хоч з чортом лисим,аби були аідкати і хабарі.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:19

  sena_2008atp написав:Хоч з чортом лисим,аби були аідкати і хабарі.

Это цитата какого-то украинского "политика"?
Похоже на Пашинского "реформаторской эпохи (хотя может он и есть тот самый "черт лысый"? :-) )
Всё IMHO
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