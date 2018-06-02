Нова система дозволить у разі підозри на скімінг або виявлення інших загроз шахрайства з використанням банківських карток не блокувати картки клієнта
Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову технологію захисту від карткового шахрайства.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:31
ПриватБанк запустив нову технологію захисту від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову технологію захисту від карткового шахрайства.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:31
Перевожу. Теперь в любой момент вам могут поменять пин код. Приходите к банкомату,а он не работает.
Правда, до этого приватбанк просто блочил карточку до выяснения причин. Особенно весело было когда прилетаешь в Украину - карточка блочится до звонка в банк " а мы думали вы еще в другой стране и это скам".
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