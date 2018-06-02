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ПриватБанк запустив нову
технологію захисту від...

ПриватБанк запустив нову технологію захисту від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:31

ПриватБанк запустив нову технологію захисту від...

Пропонуємо до обговорення:
Нова система дозволить у разі підозри на скімінг або виявлення інших загроз шахрайства з використанням банківських карток не блокувати картки клієнта

Дивися повний текст ПриватБанк запустив нову технологію захисту від карткового шахрайства.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:31

Перевожу. Теперь в любой момент вам могут поменять пин код. Приходите к банкомату,а он не работает.
Правда, до этого приватбанк просто блочил карточку до выяснения причин. Особенно весело было когда прилетаешь в Украину - карточка блочится до звонка в банк " а мы думали вы еще в другой стране и это скам".
arheops
 
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